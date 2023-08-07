Сухотина (Соковнина) АННА НИКОЛАЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Сухотин ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Сухотин ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Сухотин ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ
Отец ребёнка: Сухотин ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1817