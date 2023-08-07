Сухотина (Соковнина) АННА НИКОЛАЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухотина (Соковнина) АННА НИКОЛАЕВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1817

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Сухотин АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ

Отец ребёнка: Сухотин ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
1780

Сын: Сухотин МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ

Отец ребёнка: Сухотин ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
1786

Сын: Сухотин ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ

Отец ребёнка: Сухотин ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухотин ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ

Смерть
1817
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