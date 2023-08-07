Сухотин ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухотин ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Сухотин ГРИГОРИЙ ФИЛАТОВИЧ

Мать: Сухотина МАРИЯ ФЁДОРОВНА

Рождение ребёнка
1777

Сын: Сухотин АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ

Мать ребёнка: Сухотина АННА НИКОЛАЕВНА

Рождение ребёнка
1780

Сын: Сухотин МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ

Мать ребёнка: Сухотина АННА НИКОЛАЕВНА

Рождение ребёнка
1786

Сын: Сухотин ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ

Мать ребёнка: Сухотина АННА НИКОЛАЕВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухотина АННА НИКОЛАЕВНА

Смерть
1816
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