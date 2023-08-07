Сухотин ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Сухотина АННА НИКОЛАЕВНА
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Сухотина АННА НИКОЛАЕВНА
Рождение ребёнка
1786
Сын: Сухотин ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ
Мать ребёнка: Сухотина АННА НИКОЛАЕВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухотина АННА НИКОЛАЕВНА
Смерть
1816