Толстой Владимир Михайлович 30.08.1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Толстой Владимир Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 30.08.1856, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 22.07.1871, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мать
Толстая (Волконская) Елизавета Петровна25.12.1823 ст. г.р.
Отец
Толстой Михаил Владимирович20.05.1812 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1856

Отец: Толстой Михаил Владимирович

Мать: Толстая (Волконская) Елизавета Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
22.07.1871
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.