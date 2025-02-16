Толстой Владимир Михайлович
мужской, родился 30.08.1856, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 22.07.1871, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
МатьТолстая (Волконская) Елизавета Петровна25.12.1823 ст. г.р.
ОтецТолстой Михаил Владимирович20.05.1812 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
30.08.1856
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
22.07.1871
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург