Лодыгина Авдотья (Евдокия) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1863
Рождение ребёнка
10.03.1868 ст.
Дочь: Лодыгина Дарья Семëновна
Отец ребёнка: Лодыгин Семён Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.07.1871 ст.
Дочь: (Лодыгина) Мария Семëновна
Отец ребёнка: Лодыгин Семён Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.05.1874 ст.
Отец ребёнка: Лодыгин Семён Дмитриевич
Смерть
Неизвестно