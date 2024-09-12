Лодыгина Авдотья (Евдокия) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лодыгина Авдотья (Евдокия) Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1863

Муж: Лодыгин Семён Дмитриевич

Рождение ребёнка
10.03.1868 ст.

Дочь: Лодыгина Дарья Семëновна

Отец ребёнка: Лодыгин Семён Дмитриевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.07.1871 ст.

Дочь: (Лодыгина) Мария Семëновна

Отец ребёнка: Лодыгин Семён Дмитриевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.05.1874 ст.

Сын: Лодыгин Иван Семëнович

Отец ребёнка: Лодыгин Семён Дмитриевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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