Тюмкова Феврония Алексеевна
Место рожденияСтарый Пьяный Бор
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1851
Брак заключен 09.11.1851. Жениху 42 года, второй брак. Невесте 27 лет. Ее отец Алексей Захаров Тюмков, с. Старопьяноборское. Поручители: Лука Климентов и Ефим Димитриев Глуховы, дер Контузлы Семен Яко... Показать все
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Глухов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Глухов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Глухова) Акилина Павловна
Отец ребёнка: Глухов Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Глухова) Харитина Павловна
Отец ребёнка: Глухов Павел Дмитриевич
Смерть
Неизвестно