Тюмкова Феврония Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюмкова Феврония Алексеевна

Место рождения

Старый Пьяный Бор

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1851

Муж: Глухов Павел Дмитриевич

Брак заключен 09.11.1851. Жениху 42 года, второй брак. Невесте 27 лет. Ее отец Алексей Захаров Тюмков, с. Старопьяноборское. Поручители: Лука Климентов и Ефим Димитриев Глуховы, дер Контузлы Семен Яко... Показать все
Рождение ребёнка
1852

Сын: Глухов Иустин Павлович

Отец ребёнка: Глухов Павел Дмитриевич

Азево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1856

Сын: Глухов Евсегний Павлович

Отец ребёнка: Глухов Павел Дмитриевич

Азево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Глухова) Акилина Павловна

Отец ребёнка: Глухов Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Глухова) Харитина Павловна

Отец ребёнка: Глухов Павел Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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