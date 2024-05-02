Тепляков Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения06.11.1932
Дата смерти02.05.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Теплякова Нина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.05.1981
Гунда, Еравнинский муниципальный район, Республика Бурятия