Тепляков Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тепляков Иван Иванович

Место рождения

Могзон, Хилокский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

06.11.1932

Дата смерти

02.05.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Могзон, Хилокский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Теплякова Нина Дмитриевна

Борки, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Теплякова Нина Дмитриевна

Борки, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Смерть
02.05.1981
Гунда, Еравнинский муниципальный район, Республика Бурятия
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