Голубева Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Александр
Отец ребёнка: Голубев Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грязнов Николай
Отец ребёнка: Голубев Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голубев Виктор
Рождение ребёнка
?.11.1952
Дочь: Акимова Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Голубев Виктор
Смерть
Неизвестно