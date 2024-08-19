Голубева Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: Федосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Александр

Отец ребёнка: Голубев Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грязнов Николай

Отец ребёнка: Голубев Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубев Виктор

Рождение ребёнка
?.11.1952

Дочь: Акимова Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Голубев Виктор

Смерть
Неизвестно

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