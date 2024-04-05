Gałązka (Zalewska) Joanna Marianna
Место рожденияBudy Brańskie p.Brańszczyk
Дата рождения09.01.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1850
Budy Brańskie p.Brańszczyk
Бракосочетание
1892
Муж: Gałązka Jan
Brańszczyk
Współmałżonek: Jan Gałązka
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Gałązka) Helena
Отец ребёнка: Gałązka Jan
Wyszków
Рождение ребёнка
1898
Сын: Gałązka Bronisław
Отец ребёнка: Gałązka Jan
Niegów
Рождение ребёнка
1900
Сын: Gałązka Aleksander
Отец ребёнка: Gałązka Jan
Postoliska
Смерть
Неизвестно
Budy Brańskie p.Brańszczyk
Похороны
Неизвестно
Brańszczyk