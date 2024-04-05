Gałązka (Zalewska) Joanna Marianna 09.01.1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Gałązka (Zalewska) Joanna Marianna

Место рождения

Budy Brańskie p.Brańszczyk

Дата рождения

09.01.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1827 г.р.

Мать

1817 г.р.

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1850

Отец: Zalewski Franciszek

Мать: Zalewska-Kurowska (Bralewska) Magdalena

Budy Brańskie p.Brańszczyk
Бракосочетание
1892

Муж: Gałązka Jan

Brańszczyk
Współmałżonek: Jan Gałązka
Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Gałązka) Helena

Отец ребёнка: Gałązka Jan

Wyszków
Рождение ребёнка
1898

Сын: Gałązka Bronisław

Отец ребёнка: Gałązka Jan

Niegów
Рождение ребёнка
1900

Сын: Gałązka Aleksander

Отец ребёнка: Gałązka Jan

Postoliska
Смерть
Неизвестно
Budy Brańskie p.Brańszczyk
Похороны
Неизвестно
Brańszczyk

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