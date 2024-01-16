Арзубова Наталья Венедиктовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрзубова Наталья Венедиктовна

Арзубова Наталья Венедиктовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Арзубов Василий Максимович

Малое Байкалово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Арзубов Пантелеймон Васильевич

Отец ребёнка: Арзубов Василий Максимович

Малое Байкалово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Арзубов Василий Максимович

Малое Байкалово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арзубов Василий Максимович

Малое Байкалово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close