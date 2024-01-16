Арзубова Наталья Венедиктовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Арзубов Василий Максимович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Арзубов Пантелеймон Васильевич
Отец ребёнка: Арзубов Василий Максимович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Арзубов Василий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно