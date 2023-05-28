Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Васильевна

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

После 1877

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
25.12.1876 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 25.12.1876 Вилина Василий Павлович Вилина отец крестьянин Павел Васильевич мать жена Наталия Иерофеевна крестьянин Семен Гаврилович крестьянская дочь Мария Васильевна https://... Показать все
Смерть
После 1877

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