Мария Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиПосле 1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
25.12.1876 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 25.12.1876 Вилина Василий Павлович Вилина отец крестьянин Павел Васильевич мать жена Наталия Иерофеевна крестьянин Семен Гаврилович крестьянская дочь Мария Васильевна https://... Показать все
Смерть
После 1877