Белокур Пелагея Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокур Пелагея Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

10.06.1911 ст.

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Смерть
10.06.1911 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от поноса | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSJV-Y?i=21&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
11.06.1911 ст.
на кладбище д. Кровная
Рождение
1911

Отец: Белокур Николай Миронович

Мать: не указана

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