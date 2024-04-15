Белокур Пелагея Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти10.06.1911 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
10.06.1911 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от поноса | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSJV-Y?i=21&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
11.06.1911 ст.
на кладбище д. Кровная
Рождение
1911
Отец: Белокур Николай Миронович