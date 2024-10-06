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Родионов Ефим Семионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Родионов Семион Яковлевич

Мать: Родионова Праскевья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова Варвара Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов Дмитрий Ефимович

Мать ребёнка: Родионова Варвара Антоновна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Родионов Яков Ефимович

Мать ребёнка: Родионова Варвара Антоновна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Родионов Тимофей Ефимович

Мать ребёнка: Родионова Варвара Антоновна

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