Родионов Ефим Семионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Родионов Семион Яковлевич
Мать: Родионова Праскевья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родионов Дмитрий Ефимович
Мать ребёнка: Родионова Варвара Антоновна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Родионова Варвара Антоновна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Родионов Тимофей Ефимович
Мать ребёнка: Родионова Варвара Антоновна