Иван Незаконнорожденный
мужской, родился 16.06.1847 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер 29.08.1847 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
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Рождение
16.06.1847 ст.
Отец: не указан
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
23.06.1847 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
29.08.1847 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
31.08.1847 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
пом. Никифоров. дворовая девка Иротиада Евдокимова. незаконнорожденный.