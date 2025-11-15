Иван Незаконнорожденный 16.06.1847 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Незаконнорожденный

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 16.06.1847 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер 29.08.1847 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Мать
Денисова Олимпиада (Еротиата-Иротиада) Евдокимова20.10.1828 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1847 ст.

Отец: не указан

Мать: Денисова Олимпиада (Еротиата-Иротиада) Евдокимова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоров. дворовая девка Иротиада Евдокимова. незаконнорожденный.

Крещение
23.06.1847 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники пом-цы Никифоровой крест. Михаил Петров Белков и дворовая женщина Прасковья Евдокимова.

Смерть
29.08.1847 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоровы. двровой девки сын. безфамильные. незаконнорожденный. 2 мсц. от младенческой.

Похороны
31.08.1847 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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