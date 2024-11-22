Ружицкая (Окунева) Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ружицкий Антон Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ружицкий Антон Петрович
Бракосочетание
27.09.1951
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
Неизвестно