Ружицкая (Окунева) Клавдия Ивановна 1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ружицкая (Окунева) Клавдия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ружицкий Антон Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ружицкий Антон Петрович

Бракосочетание
27.09.1951

Муж: Ружицкий Антон Петрович

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
Неизвестно

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