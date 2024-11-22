Ружицкий Антон Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ружицкая (Окунева) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ружицкая (Окунева) Клавдия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Бракосочетание
27.09.1951
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
Неизвестно