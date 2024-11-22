Ружицкий Антон Петрович 1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ружицкий Антон Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1896 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Ружицкий Пётр

Мать: Ружицкая (Трантина) Ольга Феофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ружицкая (Окунева) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ружицкая (Окунева) Клавдия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Бракосочетание
27.09.1951

Жена: Ружицкая (Окунева) Клавдия Ивановна

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
Неизвестно

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