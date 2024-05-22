Анохин Николай Ануфриевич
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1800
Сын: Анохин Емельян Николаевич
Мать ребёнка: Анохина (Прокофьева) Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Анохина (Прокофьева) Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Анохина Евфросинья Николаевна
Мать ребёнка: Анохина (Прокофьева) Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Анохина (Прокофьева) Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
1817
Сын: Анохин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Анохина (Прокофьева) Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Анохина (Прокофьева) Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Анохина (Прокофьева) Татьяна Никитична
Смерть
1848