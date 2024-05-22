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Анохин Николай Ануфриевич

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1781

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Анохин Ануфрий Филиппович

Мать: Анохина Матрона Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анохина (Прокофьева) Татьяна Никитична

Рождение ребёнка
1800

Сын: Анохин Емельян Николаевич

Мать ребёнка: Анохина (Прокофьева) Татьяна Никитична

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1802

Сын: Анохин Антон Николаевич

Мать ребёнка: Анохина (Прокофьева) Татьяна Никитична

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Анохина Евфросинья Николаевна

Мать ребёнка: Анохина (Прокофьева) Татьяна Никитична

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1810

Сын: Анохин Ефим Николаевич

Мать ребёнка: Анохина (Прокофьева) Татьяна Никитична

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1817

Сын: Анохин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Анохина (Прокофьева) Татьяна Никитична

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1820

Сын: Анохин Семён Николаевич

Мать ребёнка: Анохина (Прокофьева) Татьяна Никитична

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1824

Сын: Анохин Матвей Николаевич

Мать ребёнка: Анохина (Прокофьева) Татьяна Никитична

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1848
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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