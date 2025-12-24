Беринг (Тимашева) Евдокия Ивановна Около 1750 — найти родственников по фамилии на Familio

Беринг (Тимашева) Евдокия Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Около 1750

умерла 22.10.1817

Отец
Тимашев Иван Саввич1729 г.р.
Супруги
Беринг Пётр ТимофеевичОколо 1760 г.р.
Дети
Беринг Александр ПетровичОколо 1780 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Тимашев Иван Саввич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беринг Пётр Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Беринг Александр Петрович

Отец ребёнка: Беринг Пётр Тимофеевич

Смерть
22.10.1817

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