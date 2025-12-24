Беринг (Тимашева) Евдокия Ивановна
женский, родилась Около 1750
умерла 22.10.1817
ОтецТимашев Иван Саввич1729 г.р.
Супруги
Беринг Пётр ТимофеевичОколо 1760 г.р.
Дети
Беринг Александр ПетровичОколо 1780 г.р.
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Рождение
Около 1750
Отец: Тимашев Иван Саввич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Беринг Александр Петрович
Отец ребёнка: Беринг Пётр Тимофеевич
Смерть
22.10.1817