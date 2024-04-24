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Родионов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1914

Дата смерти

13.10.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова (Цыплякова) Валентина

Рождение ребёнка
28.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Родионова (Цыплякова) Валентина

Баку, Азербайджанская ССР
Смерть
13.10.1978

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