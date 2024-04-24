Родионов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1914
Дата смерти13.10.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Родионова (Цыплякова) Валентина
Баку, Азербайджанская ССР
Смерть
13.10.1978