Костикова Оксана Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1976
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1976
Отец: Павлов Евгений
Рождение ребёнка
30.09.1995
Дочь: Полякова София Александровна
Отец ребёнка: Костиков Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
12.08.2004
Сын: Костиков Евгений Александрович
Отец ребёнка: Костиков Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
12.08.2004
Сын: Костиков Евгений Александрович
Отец ребёнка: не указан