Костикова Оксана Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костикова Оксана Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1976

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1976

Отец: Павлов Евгений

Мать: Павлова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
30.09.1995

Дочь: Полякова София Александровна

Отец ребёнка: Костиков Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
12.08.2004

Сын: Костиков Евгений Александрович

Отец ребёнка: Костиков Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
12.08.2004

Сын: Костиков Евгений Александрович

Отец ребёнка: не указан

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