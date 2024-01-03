Балтенков Григорий Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Упоминание
13.12.1885 ст.
Преображенка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Восприемник у Жигловой Варвары Митрофановой
Смерть
Неизвестно