Балтенков Григорий Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балтенков Григорий Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Крещение
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Упоминание
13.12.1885 ст.
Преображенка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Восприемник у Жигловой Варвары Митрофановой
Смерть
Неизвестно

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