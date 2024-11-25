Самозванов Никита Иванов
мужской, родился 25.05.1833
умер 17.01.1909
ОтецВасильев Самозвановы Иван1796 г.р.
Мать(Петрова) Марья1799 г.р.
Дети
(Никитина) Меланья01.01.1856 г.р.
Никитин Афонасий25.04.1858 г.р.Показать еще 5
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1833
Отец: Васильев Самозвановы Иван
Мать: (Петрова) Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Никитина) Евдокия
Мать ребёнка: (Степанова) Марья
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1856
Дочь: (Никитина) Меланья
Мать ребёнка: (Степанова) Марья
Рождение ребёнка
25.04.1858
Сын: Никитин Афонасий
Мать ребёнка: (Степанова) Марья
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Никитина) Мавра
Мать ребёнка: (Степанова) Марья
Рождение ребёнка
28.11.1860
Дочь: (Никитина) Параскева
Мать ребёнка: (Степанова) Марья
Рождение ребёнка
16.01.1874
Сын: Никитин Евфимий
Мать ребёнка: (Степанова) Марья
Рождение ребёнка
14.06.1884
Сын: Никитин Иван
Мать ребёнка: (Степанова) Марья
Смерть
17.01.1909