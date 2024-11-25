Самозванов Никита Иванов 25.05.1833 — найти родственников по фамилии на Familio

Самозванов Никита Иванов

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

мужской, родился 25.05.1833

умер 17.01.1909

Отец
Васильев Самозвановы Иван1796 г.р.
Мать
(Петрова) Марья1799 г.р.
Дети
(Никитина) Меланья01.01.1856 г.р.
Никитин Афонасий25.04.1858 г.р.
Показать еще 5
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1833

Отец: Васильев Самозвановы Иван

Мать: (Петрова) Марья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Никитина) Евдокия

Мать ребёнка: (Степанова) Марья

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
01.01.1856

Дочь: (Никитина) Меланья

Мать ребёнка: (Степанова) Марья

Рождение ребёнка
25.04.1858

Сын: Никитин Афонасий

Мать ребёнка: (Степанова) Марья

Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Никитина) Мавра

Мать ребёнка: (Степанова) Марья

Рождение ребёнка
28.11.1860

Дочь: (Никитина) Параскева

Мать ребёнка: (Степанова) Марья

Рождение ребёнка
16.01.1874

Сын: Никитин Евфимий

Мать ребёнка: (Степанова) Марья

Рождение ребёнка
14.06.1884

Сын: Никитин Иван

Мать ребёнка: (Степанова) Марья

Смерть
17.01.1909

Мы используем куки для улучшения работы сайта.