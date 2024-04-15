Чернышев Антон Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Восприемник
17.08.1896 ст.
Фекла Сергеевна Чернышева
Бракосочетание
30.01.1900 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DJ-C?i=383&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
28.10.1900 ст.
Дочь: Анастасия Антоновна
Мать ребёнка: Чернышева Мария Федоровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CQ-3?i=374&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
12.11.1906 ст.
Мать ребёнка: Чернышева Мария Федоровна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4K-G?cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
19.03.1908 ст.
Дарья Леонтьевна Демиденко
Восприемник
19.03.1908 ст.
Хрисанф Леонтьевич Демиденко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно