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Чернышев Антон Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
17.08.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Фекла Сергеевна Чернышева
Бракосочетание
30.01.1900 ст.

Жена: Чернышева Мария Федоровна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DJ-C?i=383&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
28.10.1900 ст.

Дочь: Анастасия Антоновна

Мать ребёнка: Чернышева Мария Федоровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CQ-3?i=374&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
12.11.1906 ст.

Сын: Чернышев Иван Антонович

Мать ребёнка: Чернышева Мария Федоровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4K-G?cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
19.03.1908 ст.
Николаевка, Сумська область
Дарья Леонтьевна Демиденко
Восприемник
19.03.1908 ст.
Николаевка, Сумська область
Хрисанф Леонтьевич Демиденко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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