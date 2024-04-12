Грек Фома Васильевич
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти02.09.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Грек Василий Семенович
Мать: Грек Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анна Фомина
Мать ребёнка: Грек 1-й брак
Рождение ребёнка
1829
Сын: Грек Аким Фомич
Мать ребёнка: Грек 2-й брак
Рождение ребёнка
1831
Сын: Грек Савва Фомич
Мать ребёнка: Грек 2-й брак
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грек Ульяна Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грек 2-й брак
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грек 1-й брак
Смерть
02.09.1875
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно