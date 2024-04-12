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Грек Фома Васильевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1810

Дата смерти

02.09.1875

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Грек Василий Семенович

Мать: Грек Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анна Фомина

Мать ребёнка: Грек 1-й брак

Рождение ребёнка
1829

Сын: Грек Аким Фомич

Мать ребёнка: Грек 2-й брак

Рождение ребёнка
1831

Сын: Грек Савва Фомич

Мать ребёнка: Грек 2-й брак

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грек Ульяна Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грек 2-й брак

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грек 1-й брак

Смерть
02.09.1875
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
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