Кунгурова (Налимова) Евдокия Прокопьева
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Налимов Прокопий Афанасьевич
Бракосочетание
08.01.1906
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
26.09.1907
Дочь: Кунгурова Анастасия Никифоровна
Отец ребёнка: Кунгуров Никифор Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Кунгурова Анисия Никифоровна
Отец ребёнка: Кунгуров Никифор Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Кунгуров Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Кунгуров Никифор Ефимович
Рождение ребёнка
08.11.1917
Дочь: Кунгурова Марфа Никифоровна
Отец ребёнка: Кунгуров Никифор Ефимович
Смерть
Неизвестно