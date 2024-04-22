Кунгурова (Налимова) Евдокия Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунгурова (Налимова) Евдокия Прокопьева

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Налимов Прокопий Афанасьевич

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
08.01.1906

Муж: Кунгуров Никифор Ефимович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
26.09.1907

Дочь: Кунгурова Анастасия Никифоровна

Отец ребёнка: Кунгуров Никифор Ефимович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Кунгурова Анисия Никифоровна

Отец ребёнка: Кунгуров Никифор Ефимович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Кунгуров Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Кунгуров Никифор Ефимович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.11.1917

Дочь: Кунгурова Марфа Никифоровна

Отец ребёнка: Кунгуров Никифор Ефимович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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