(Заулкова) Алена Ивановна
женский, родилась Около 1755, Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно
ОтецЗаулков Иван СемёновичОколо 1716 г.р.
МатьЗаулкова Мария ИвановнаОколо 1722 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: Заулков Иван Семёнович
Мать: Заулкова Мария Ивановна
Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
До 1782
Муж: ?
Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно