(Заулкова) Алена Ивановна Около 1755 — найти родственников по фамилии на Familio

(Заулкова) Алена Ивановна

Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась Около 1755, Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

умерла Неизвестно

Отец
Заулков Иван СемёновичОколо 1716 г.р.
Мать
Заулкова Мария ИвановнаОколо 1722 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Заулков Иван Семёнович

Мать: Заулкова Мария Ивановна

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
До 1782

Муж: ?

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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