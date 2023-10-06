Зоценко Варвара Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоценко Варвара Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1875

Сын: Зоценко Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Зоценко Тимофей Афанасьевич

Рождение ребёнка
02.06.1879

Сын: Зоценко Никифор Тимофеевич

Отец ребёнка: Зоценко Тимофей Афанасьевич

Рождение ребёнка
15.10.1884

Дочь: Зоценко (Зоценко) Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Зоценко Тимофей Афанасьевич

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