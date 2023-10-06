Зоценко Варвара Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1875
Сын: Зоценко Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Зоценко Тимофей Афанасьевич
Рождение ребёнка
02.06.1879
Сын: Зоценко Никифор Тимофеевич
Отец ребёнка: Зоценко Тимофей Афанасьевич
Рождение ребёнка
15.10.1884
Дочь: Зоценко (Зоценко) Прасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Зоценко Тимофей Афанасьевич