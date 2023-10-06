Зоценко Тимофей Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти03.12.1891
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.11.1875
Сын: Зоценко Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Зоценко Варвара Федотовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.06.1879
Сын: Зоценко Никифор Тимофеевич
Мать ребёнка: Зоценко Варвара Федотовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.10.1884
Дочь: Зоценко Прасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: Зоценко Варвара Федотовна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
03.12.1891
Черниговская губерния, Российская империя