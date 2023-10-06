Зоценко Тимофей Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоценко Тимофей Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

03.12.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1875

Сын: Зоценко Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Зоценко Варвара Федотовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.06.1879

Сын: Зоценко Никифор Тимофеевич

Мать ребёнка: Зоценко Варвара Федотовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.10.1884

Дочь: Зоценко Прасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Зоценко Варвара Федотовна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
03.12.1891
Черниговская губерния, Российская империя
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