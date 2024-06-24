Захаров Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1859 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Лидия Якимовна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.1902 ст.
Сын: Захаров Александр Иванович
Мать ребёнка: Захарова Лидия Якимовна
Рождение ребёнка
03.01.1904 ст.
Мать ребёнка: Захарова Лидия Якимовна
Рождение ребёнка
01.11.1905 ст.
Мать ребёнка: Захарова Лидия Якимовна
u226o4d447s_512 | Крёстные: Фёдор Петрович Захаров и казачья жена Елена Ивановна Истомина.
Рождение ребёнка
21.03.1907 ст.
Мать ребёнка: Захарова Лидия Якимовна
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Смерть
Неизвестно