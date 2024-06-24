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Захаров Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1859 ст.

Отец: Захаров Пётр Осифович

Мать: Захарова (Коровина) Варвара Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Лидия Якимовна

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1902 ст.

Сын: Захаров Александр Иванович

Мать ребёнка: Захарова Лидия Якимовна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
03.01.1904 ст.

Сын: Захаров Яков Иванович

Мать ребёнка: Захарова Лидия Якимовна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1905 ст.

Сын: Захаров Павел Иванович

Мать ребёнка: Захарова Лидия Якимовна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
u226o4d447s_512 | Крёстные: Фёдор Петрович Захаров и казачья жена Елена Ивановна Истомина.
Рождение ребёнка
21.03.1907 ст.

Сын: Захаров Василий Иванович

Мать ребёнка: Захарова Лидия Якимовна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
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Смерть
Неизвестно

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