Апраксин Иван Александрович 13.12.1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Апраксин Иван Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 13.12.1818, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 15.05.1892, Женева

Отец
Апраксин Александр Иванович07.12.1782 г.р.
Мать
Апраксина (Шемякина) Мария Александровна25.03.1793 г.р.
Супруги
Апраксина (Небольсина) Евдокия Николаевна23.02.1821 г.р.
Дети
Чернышёва-Кругликова (Апраксина) Мария Ивановна08.10.1843 г.р.
Стенбок-Фермор (Апраксина) Евдокия (Авдотья) Ивановна26.05.1847 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1818

Отец: Апраксин Александр Иванович

Мать: Апраксина (Шемякина) Мария Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
26.04.1842

Жена: Апраксина (Небольсина) Евдокия Николаевна

Рахманово, Павловский Посад, Московская область

Рождение ребёнка
08.10.1843

Дочь: Чернышёва-Кругликова (Апраксина) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Апраксина (Небольсина) Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
26.05.1847

Дочь: Стенбок-Фермор (Апраксина) Евдокия (Авдотья) Ивановна

Мать ребёнка: Апраксина (Небольсина) Евдокия Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.124. д.700. с. 55. Метрические книги Исаакиевского собора.

Смерть
15.05.1892

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