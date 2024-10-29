Апраксин Иван Александрович
мужской, родился 13.12.1818, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 15.05.1892, Женева
ОтецАпраксин Александр Иванович07.12.1782 г.р.
МатьАпраксина (Шемякина) Мария Александровна25.03.1793 г.р.
Супруги
Апраксина (Небольсина) Евдокия Николаевна23.02.1821 г.р.
Дети
Чернышёва-Кругликова (Апраксина) Мария Ивановна08.10.1843 г.р.
Стенбок-Фермор (Апраксина) Евдокия (Авдотья) Ивановна26.05.1847 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1818
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
26.04.1842
Рахманово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
08.10.1843
Дочь: Чернышёва-Кругликова (Апраксина) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Апраксина (Небольсина) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
26.05.1847
Дочь: Стенбок-Фермор (Апраксина) Евдокия (Авдотья) Ивановна
Мать ребёнка: Апраксина (Небольсина) Евдокия Николаевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
15.05.1892