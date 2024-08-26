Киселёв Иван Прокопьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1706
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706
Отец: Киселёв Прокопий Андреевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1731
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Киселёв Терентий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно