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Киселёв Иван Прокопьевич

Место рождения

Выселок Фрушинский, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706

Отец: Киселёв Прокопий Андреевич

Мать: не указана

Выселок Фрушинский, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Выселок Фрушинский, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Киселёв Савин Иванович

Мать ребёнка: не указана

Выселок Фрушинский, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Киселёв Фома Иванович

Мать ребёнка: не указана

Выселок Фрушинский, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Киселёв Терентий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Выселок Фрушинский, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Киселёв Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Выселок Фрушинский, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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