Tzigler Efroim I Lvovich 05.12.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Tzigler Efroim I Lvovich

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 05.12.1906, Ukraine, Odessa

умер 05.11.1987, Uzbekistan, Tashkent

Мать
Tzigler (Kazak) Bljuma-Hana MoisevnaОколо 1865 г.р.
Отец
Tzigler LeibaНеизвестно г.р.
Супруги
KlaraНеизвестно г.р.
Дети
Циглер (Циглер) Сарра16.03.1917 г.р.
Циглер Григорий03.12.1923 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1906

Отец: Tzigler Leiba

Мать: Tzigler (Kazak) Bljuma-Hana Moisevna

Ukraine, Odessa

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Klara

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Циглер (Циглер) Рахиль

Мать ребёнка: Klara

Украина, Одесса

Рождение ребёнка
16.03.1917

Дочь: Циглер (Циглер) Сарра

Мать ребёнка: Klara

Украина, Одесса

Рождение ребёнка
03.12.1923

Сын: Циглер Григорий

Мать ребёнка: Klara

Украина, Одесса

Смерть
05.11.1987
Uzbekistan, Tashkent

Причина смерти: Естественная смерть/старость

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