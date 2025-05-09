Tzigler Efroim I Lvovich
мужской, родился 05.12.1906, Ukraine, Odessa
умер 05.11.1987, Uzbekistan, Tashkent
МатьTzigler (Kazak) Bljuma-Hana MoisevnaОколо 1865 г.р.
ОтецTzigler LeibaНеизвестно г.р.
Супруги
KlaraНеизвестно г.р.
Дети
Циглер (Циглер) Сарра16.03.1917 г.р.
Циглер Григорий03.12.1923 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1906
Ukraine, Odessa
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Klara
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Циглер (Циглер) Рахиль
Мать ребёнка: Klara
Украина, Одесса
Рождение ребёнка
16.03.1917
Дочь: Циглер (Циглер) Сарра
Мать ребёнка: Klara
Украина, Одесса
Рождение ребёнка
03.12.1923
Сын: Циглер Григорий
Мать ребёнка: Klara
Украина, Одесса
Смерть
05.11.1987
Uzbekistan, Tashkent