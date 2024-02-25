Коробецкая -- Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1925
Дочь: Коробецкая Аксения Васильевна
Отец ребёнка: Коробецкий Василий Николаевич
Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно