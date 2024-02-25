Коробецкая -- Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробецкая -- Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1905 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробецкий Василий Николаевич

Рождение ребёнка
03.02.1925

Дочь: Коробецкая Аксения Васильевна

Отец ребёнка: Коробецкий Василий Николаевич

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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