Коробецкий Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: Коробецкий Николай
Рождение ребёнка
03.02.1925
Дочь: Коробецкая Аксения Васильевна
Мать ребёнка: Коробецкая -- Анна Федоровна
Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно