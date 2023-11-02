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Коробецкий Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Коробецкий Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1925

Дочь: Коробецкая Аксения Васильевна

Мать ребёнка: Коробецкая -- Анна Федоровна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробецкая -- Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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