Фон Зигель Ольга Дмитриевна
женский, родилась 1906, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 1987, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецФон Зигель Дмитрий Аполлонович1872 г.р.
МатьФон Зигель (Протопопова) Елизавета Ивановна1873 г.р.
Супруги
Кошелев Виктор Васильевич18.03.1906 г.р.
Дети
Липец (Кошелева) Татьяна Викторовна01.11.1935 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1935
Дочь: Липец (Кошелева) Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Кошелев Виктор Васильевич
Смерть
1987
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург