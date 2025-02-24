Фон Зигель Ольга Дмитриевна 1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фон Зигель Ольга Дмитриевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1906, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 1987, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Фон Зигель Дмитрий Аполлонович1872 г.р.
Мать
Фон Зигель (Протопопова) Елизавета Ивановна1873 г.р.
Супруги
Кошелев Виктор Васильевич18.03.1906 г.р.
Дети
Липец (Кошелева) Татьяна Викторовна01.11.1935 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Фон Зигель Дмитрий Аполлонович

Мать: Фон Зигель (Протопопова) Елизавета Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелев Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
01.11.1935

Дочь: Липец (Кошелева) Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Кошелев Виктор Васильевич

Смерть
1987
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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