Эртте (Эртте) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭртте (Эртте) Анна Павловна

Эртте (Эртте) Анна Павловна

Место рождения

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

14.07.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
1906

Муж: Эртте Иван Паульевич

Рождение ребёнка
13.01.1908

Дочь: (Эртте) Ева Ивановна

Отец ребёнка: Эртте Иван Паульевич

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
29.05.1911

Сын: Эртте Тойво Иванович

Отец ребёнка: Эртте Иван Паульевич

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
10.08.1912

Дочь: (Эртте) Люли Ивановна

Отец ребёнка: Эртте Иван Паульевич

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1914

Сын: Эртте Павел Иванович

Отец ребёнка: Эртте Иван Паульевич

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1917

Дочь: Кяйвяряйнен (Эртте) Лемпи-Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Эртте Иван Паульевич

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
19.12.1923

Дочь: (Эртте) Хельми Ивановна

Отец ребёнка: Эртте Иван Паульевич

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.