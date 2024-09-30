Эртте (Эртте) Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения14.07.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1906
Муж: Эртте Иван Паульевич
Рождение ребёнка
13.01.1908
Дочь: (Эртте) Ева Ивановна
Отец ребёнка: Эртте Иван Паульевич
Рождение ребёнка
29.05.1911
Сын: Эртте Тойво Иванович
Отец ребёнка: Эртте Иван Паульевич
Рождение ребёнка
10.08.1912
Дочь: (Эртте) Люли Ивановна
Отец ребёнка: Эртте Иван Паульевич
Рождение ребёнка
10.01.1914
Сын: Эртте Павел Иванович
Отец ребёнка: Эртте Иван Паульевич
Рождение ребёнка
17.01.1917
Дочь: Кяйвяряйнен (Эртте) Лемпи-Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Эртте Иван Паульевич
Рождение ребёнка
19.12.1923
Дочь: (Эртте) Хельми Ивановна
Отец ребёнка: Эртте Иван Паульевич
Смерть
Неизвестно