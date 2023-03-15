Ежикова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ежикова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

1907 г.р.
1910 г.р.
1911 г.р.
1912 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ежиков ?

Рождение ребёнка
1907

Сын: Ежиков ?

Отец ребёнка: Ежиков ?

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Ежиков ?

Отец ребёнка: Ежиков ?

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Ежикова) ?

Отец ребёнка: Ежиков ?

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Ежикова) ?

Отец ребёнка: Ежиков ?

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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