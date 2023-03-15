Ежикова ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ежиков ?
Рождение ребёнка
1907
Рождение ребёнка
1910
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Ежикова) ?
Отец ребёнка: Ежиков ?
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Ежикова) ?
Отец ребёнка: Ежиков ?
Смерть
Неизвестно