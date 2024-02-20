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Харт Павел Дмитриевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Харт Дмитрий Панаиотович

Мать: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
17.01.1882

Жена: Харт Пелагея Козьмина

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1882г.лист-73,зап.2,ГАДО,Ф - 426-2-4
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Харт Пелагея Козьмина

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Харт Андрей Павлович

Мать ребёнка: ?

Украина
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Агриппина Павловна

Мать ребёнка: Харт Пелагея Козьмина

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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