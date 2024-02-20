Харт Павел Дмитриевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: Харт Дмитрий Панаиотович
Мать: ?
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
17.01.1882
Жена: Харт Пелагея Козьмина
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1882г.лист-73,зап.2,ГАДО,Ф - 426-2-4
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Харт Пелагея Козьмина
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Харт Андрей Павлович
Мать ребёнка: ?
Украина
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Агриппина Павловна
Мать ребёнка: Харт Пелагея Козьмина
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно