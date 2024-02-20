Харт Дмитрий Панаиотович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Харт Панаиот Дмитриевич
Мать: Харт Стириона
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-104
Рождение ребёнка
Около 1859
Мать ребёнка: ?
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1875
Сын: Харт Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: ?
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Смерть
Неизвестно