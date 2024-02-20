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Харт Дмитрий Панаиотович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Харт Панаиот Дмитриевич

Мать: Харт Стириона

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-104
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Харт Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1875

Сын: Харт Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Смерть
Неизвестно
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