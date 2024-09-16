Толстой-Раутио (Толстой) Ева-Лена 16.06.1970 — найти родственников по фамилии на Familio

Толстой-Раутио (Толстой) Ева-Лена

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 16.06.1970

Отец
Юханссон Стаффан25.12.1939 г.р.
Мать
Юханссон (Толстой) Екатерина03.08.1940 г.р.
Дети
Раутио Грета31.01.2004 г.р.
Раутио Свеа25.03.2006 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1970

Отец: Юханссон Стаффан

Мать: Юханссон (Толстой) Екатерина

Рождение ребёнка
31.01.2004

Дочь: Раутио Грета

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.03.2006

Дочь: Раутио Свеа

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.04.2009

Дочь: Раутио Эдит

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.04.2009

Дочь: Раутио Астрид

Отец ребёнка: не указан

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