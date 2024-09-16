Толстой-Раутио (Толстой) Ева-Лена
женский, родилась 16.06.1970
ОтецЮханссон Стаффан25.12.1939 г.р.
МатьЮханссон (Толстой) Екатерина03.08.1940 г.р.
Дети
Раутио Грета31.01.2004 г.р.
Раутио Свеа25.03.2006 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1970
Отец: Юханссон Стаффан
Рождение ребёнка
31.01.2004
Дочь: Раутио Грета
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.03.2006
Дочь: Раутио Свеа
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.04.2009
Дочь: Раутио Эдит
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.04.2009
Дочь: Раутио Астрид
Отец ребёнка: не указан