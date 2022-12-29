Каховский Михаил Васильевич 1734 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каховский Михаил Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1734

умер 1800

Супруги
Каховская (Друцкая-Соколинская) Анастасия МихайловнаНеизвестно г.р.
Дети
Каховский Александр МихайловичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каховский Александр Михайлович

Мать ребёнка: Каховская (Друцкая-Соколинская) Анастасия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каховская (Друцкая-Соколинская) Анастасия Михайловна

Смерть
1800

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