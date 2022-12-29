Каховский Михаил Васильевич
мужской, родился 1734
умер 1800
Супруги
Каховская (Друцкая-Соколинская) Анастасия МихайловнаНеизвестно г.р.
Дети
Каховский Александр МихайловичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каховский Александр Михайлович
Мать ребёнка: Каховская (Друцкая-Соколинская) Анастасия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1800