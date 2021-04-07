Фархутдинов Минвали Галимович
мужской, родился 07.07.1928, Лашманка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
умер Неизвестно
Дети
Опалинская (Фархутдинова) Ильгамия Минвалиевна29.04.1960 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Лашманка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.04.1960
Дочь: Опалинская (Фархутдинова) Ильгамия Минвалиевна
Мать ребёнка: не указана
Лашманка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно