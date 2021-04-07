Фархутдинов Минвали Галимович 07.07.1928 — найти родственников по фамилии на Familio

Фархутдинов Минвали Галимович

Автор
ДО
Опалинский Д.

мужской, родился 07.07.1928, Лашманка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

умер Неизвестно

Дети
Опалинская (Фархутдинова) Ильгамия Минвалиевна29.04.1960 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Лашманка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Рождение ребёнка
29.04.1960

Дочь: Опалинская (Фархутдинова) Ильгамия Минвалиевна

Мать ребёнка: не указана

Лашманка, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Смерть
Неизвестно

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