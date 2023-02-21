Рябцев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябцев Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1994 г.р.
1997 г.р.

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1994

Сын: Андрей

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1997

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Анна

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