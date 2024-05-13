Шмараева (Красная) Екатерина Федоровна 1757 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараева (Красная) Екатерина Федоровна

Место рождения

Покровка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1771

Муж: Шмараев Алексей Трофимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Шмараев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Шмараев Алексей Трофимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Мусина (Шмараева) Мавра Алексеевна

Отец ребёнка: Шмараев Алексей Трофимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Шмараева) Ефросинья Алексеевна

Отец ребёнка: Шмараев Алексей Трофимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Шмараева) Настасья Алексеевна

Отец ребёнка: Шмараев Алексей Трофимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
29.01.1786

Сын: Шмараев Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Шмараев Алексей Трофимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Шмараев Леон Алексеевич

Отец ребёнка: Шмараев Алексей Трофимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Шмараева) Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Шмараев Алексей Трофимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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