Шмараева (Красная) Екатерина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1771
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Шмараев Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Мусина (Шмараева) Мавра Алексеевна
Отец ребёнка: Шмараев Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Шмараева) Ефросинья Алексеевна
Отец ребёнка: Шмараев Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Шмараева) Настасья Алексеевна
Отец ребёнка: Шмараев Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
29.01.1786
Отец ребёнка: Шмараев Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Шмараев Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Шмараева) Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Шмараев Алексей Трофимович
Смерть
Неизвестно