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Фабрикова София Дмитриевна
Фабрикова София Дмитриевна
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Место рождения
Кропивницкий
, Кіровоградська область
Дата рождения
17.06.2016
Пол
Женский
Отец
Фабриков Дмитрий Алексеевич
1995 г.р.
Мать
Фабрикова (Валетто) Мария Сергеевна
1996 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.2016
Отец:
Фабриков Дмитрий Алексеевич
Мать:
Фабрикова Мария Сергеевна
Кропивницкий
, Кіровоградська область
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