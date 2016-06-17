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Фабрикова София Дмитриевна

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Место рождения

Кропивницкий, Кіровоградська область

Дата рождения

17.06.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.2016

Отец: Фабриков Дмитрий Алексеевич

Мать: Фабрикова Мария Сергеевна

Кропивницкий, Кіровоградська область
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