Смирнова Степанида Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Степанида Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1899 г.р.
1914 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1899

Сын: Смирнов Дмитрий Кузьмич

Отец ребёнка: Смирнов Кузьма Васильевич

Рождение ребёнка
18.03.1914

Сын: Смирнов Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Смирнов Кузьма Васильевич

Давыдково, Костромская волость, Солигаличский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Кузьма Васильевич

Давыдково, Костромская волость, Солигаличский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Кузьма Васильевич

Смерть
Неизвестно
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