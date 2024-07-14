Пожиткова (Шеина) Анна Андреевна 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пожиткова (Шеина) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1900 ст.

Муж: Пожитков Михаил Савельевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/145
Рождение ребёнка
05.10.1902 ст.

Сын: Пожитков Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Пожитков Михаил Савельевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/11984809-651f-4dcc-bf4f-3c5176613ec0/48
Рождение ребёнка
05.08.1905 ст.

Дочь: (Пожиткова) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Пожитков Михаил Савельевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.06.1910 ст.

Сын: Пожитков Петр Михайлович

Отец ребёнка: Пожитков Михаил Савельевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ebcc71a1-ab11-486d-a19f-3b71f63b7c22/60
Смерть
Неизвестно

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