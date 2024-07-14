Пожиткова (Шеина) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1900 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/145
Рождение ребёнка
05.10.1902 ст.
Сын: Пожитков Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Пожитков Михаил Савельевич
https://ya.ru/archive/catalog/11984809-651f-4dcc-bf4f-3c5176613ec0/48
Рождение ребёнка
05.08.1905 ст.
Дочь: (Пожиткова) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Пожитков Михаил Савельевич
Рождение ребёнка
28.06.1910 ст.
Отец ребёнка: Пожитков Михаил Савельевич
https://ya.ru/archive/catalog/ebcc71a1-ab11-486d-a19f-3b71f63b7c22/60
Смерть
Неизвестно