Петин Викула (Вукол) Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петин Викула (Вукол) Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1659

Дата смерти

Около 1682

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1659

Отец: Петин Роман Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1662

Сын: Петин Федор Викулич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1662

Сын: Петин Семен Викулич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
После 1663

Сын: Петин Степан Викулич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинья Викуловна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Около 1682
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