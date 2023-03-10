Петин Викула (Вукол) Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1659
Дата смертиОколо 1682
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1659
Отец: Петин Роман Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1662
Сын: Петин Федор Викулич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1662
Сын: Петин Семен Викулич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
После 1663
Сын: Петин Степан Викулич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинья Викуловна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Около 1682