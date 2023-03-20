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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1662
Сын: Петин Федор Викулич
Отец ребёнка: Петин Викула (Вукол) Романович
Рождение ребёнка
До 1662
Сын: Петин Семен Викулич
Отец ребёнка: Петин Викула (Вукол) Романович
Рождение ребёнка
После 1663
Сын: Петин Степан Викулич
Отец ребёнка: Петин Викула (Вукол) Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинья Викуловна
Отец ребёнка: Петин Викула (Вукол) Романович