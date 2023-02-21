Митусова (Обер) Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1988
Отец: Обер Василий Петрович
Мать: Обер Ирина Юрьевна
Рождение ребёнка
26.09.2005
Дочь: Митусова Любовь Денисовна
Отец ребёнка: Митусов Денис Вячеславович
Рождение ребёнка
28.05.2007
Дочь: Митусова Наталья Денисовна
Отец ребёнка: Митусов Денис Вячеславович
Бракосочетание
Неизвестно