Митусова (Обер) Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митусова (Обер) Ирина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1988

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1988

Отец: Обер Василий Петрович

Мать: Обер Ирина Юрьевна

Рождение ребёнка
26.09.2005

Дочь: Митусова Любовь Денисовна

Отец ребёнка: Митусов Денис Вячеславович

Рождение ребёнка
28.05.2007

Дочь: Митусова Наталья Денисовна

Отец ребёнка: Митусов Денис Вячеславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митусов Денис Вячеславович

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