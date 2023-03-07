Балхонова (Фролова) Анастасия Валерьевна
Место рождения
Дата рождения13.07.1982
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1982
Бракосочетание
11.05.2002
Рождение ребёнка
20.09.2002
Сын: Алексеев Константин Юрьевич
Отец ребёнка: Алексеев Юрий Иванович
Рождение ребёнка
31.07.2008
Дочь: Алексеева Елизавета Юрьевна
Отец ребёнка: Алексеев Юрий Иванович
Развод
11.06.2020
Бракосочетание
09.09.2022