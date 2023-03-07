Балхонова (Фролова) Анастасия Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалхонова (Фролова) Анастасия Валерьевна

Балхонова (Фролова) Анастасия Валерьевна

avatar

Место рождения

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.07.1982

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1982

Отец: Фролов Валерий Александрович

Мать: Фролова Татьяна Петровна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.05.2002

Муж: Алексеев Юрий Иванович

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.2002

Сын: Алексеев Константин Юрьевич

Отец ребёнка: Алексеев Юрий Иванович

Рождение ребёнка
31.07.2008

Дочь: Алексеева Елизавета Юрьевна

Отец ребёнка: Алексеев Юрий Иванович

Развод
11.06.2020

Муж: Алексеев Юрий Иванович

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.09.2022

Муж: Балхонов Денис Михайлович

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close